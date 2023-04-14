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    Бамбарбия, киргуду! Как хорошо вы помните фильм «Кавказская пленница»?

    Если вы знаете, кто играл Труса, Балбеса и Бывалого, то это вам всё равно не поможет

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    4 комментария
    «Кавказская пленница» — признанная классика советской комедии
    «Кавказская пленница» — признанная классика советской комедииКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Кажется, что комедии Леонида Гайдая мы пересматривали сотни раз. В их числе и «Кавказская пленница», которая уже давно разлетелась на множество цитат. Но мы уверены в том, что некоторые детали всё равно ускользнули от вашего внимания. Или нет? Подготовили вам сложные вопросы по не самым очевидным фактам из культовой комедии.

    За что в начале фильма пьют Шурик и шашлычник?

    Чем заведовал товарищ Саахов?

    Это совсем просто. В какой гостинице остановился Шурик?

    По словам товарища Саахова, Кавказ — это всесоюзная...

    Все вы помните знаменитую фразу Труса: «Чей туфля? О, моё!» А помните, что после этого он достал из-под второй туфли купюру? Кстати, какую?

    Что Бывалый сказал Шурику при встрече в ресторане?

    Какой марки был красный кабриолет Труса, Балбеса и Бывалого?

    Сколько баранов в обмен на Нину хотел получить ее дядя?

    А помните, холодильник какой марки товарищ Саахов предложил дяде Нины в обмен на невесту?

    Сколько гвоздик на подносе принес Нине товарищ Саахов?

    Какой диагноз поставили Шурику врачи психиатрической больницы?

    Какого цвета была форма у пациентов психиатрической больницы, в которой оказался Шурик?

    От какой эпидемии прививали троицу бандитов Шурик и Эдик?

    Чем Балбес бросался с дерева в Шурика?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Бамбарбия, киргуду! Как хорошо вы помните фильм «Кавказская пленница»?

    Видимо, это не самый ваш любимый фильм! Или вы просто не вдавались в такие подробности...

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Бамбарбия, киргуду! Как хорошо вы помните фильм «Кавказская пленница»?

    Одно из двух: или вы нечасто смотрели этот фильм, или просто хорошо умеете угадывать... В любом случае похвально!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Бамбарбия, киргуду! Как хорошо вы помните фильм «Кавказская пленница»?

    Вы внимательны к деталям, даже несмотря на то, что некоторые из них всё же сумели ускользнуть. Достойный результат!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Бамбарбия, киргуду! Как хорошо вы помните фильм «Кавказская пленница»?

    Для вас в этом фильме нет белых пятен! Вы знаете его досконально!

    Поделитесь результатом

    «Кавказская пленница» — признанная классика советской комедии
    «Кавказская пленница» — признанная классика советской комедииКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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