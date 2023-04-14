Кажется, что комедии Леонида Гайдая мы пересматривали сотни раз. В их числе и «Кавказская пленница», которая уже давно разлетелась на множество цитат. Но мы уверены в том, что некоторые детали всё равно ускользнули от вашего внимания. Или нет? Подготовили вам сложные вопросы по не самым очевидным фактам из культовой комедии.
Бамбарбия, киргуду! Как хорошо вы помните фильм «Кавказская пленница»?
Если вы знаете, кто играл Труса, Балбеса и Бывалого, то это вам всё равно не поможет
14 апреля 2023, 19:52
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Видимо, это не самый ваш любимый фильм! Или вы просто не вдавались в такие подробности...
Одно из двух: или вы нечасто смотрели этот фильм, или просто хорошо умеете угадывать... В любом случае похвально!
Вы внимательны к деталям, даже несмотря на то, что некоторые из них всё же сумели ускользнуть. Достойный результат!
Для вас в этом фильме нет белых пятен! Вы знаете его досконально!