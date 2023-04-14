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    Евросоюз готовится ввести 11-й пакет санкций против России

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    57 комментариев

    Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций, направленный на борьбу с попытками обойти существующие ограничения. Об этом 14 апреля рассказала член Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности и услуг Мейрид МакГиннесс в интервью телеканалу CNBC.

    Она добавила, что в пакет включат и другие ограничения, но не стала приводить подробности.

    МакГиннесс добавила, что Евросоюз сотрудничает с США, Великобританией, Канадой и Японией, чтобы обеспечить эффективное применение ограничительных мер и выяснить, какие страны пытаются уклониться от соблюдения санкций.

    «Не стоит недооценивать усилия, которые Россия предпримет со своими друзьями по всему миру, чтобы обойти наши санкции»,— добавила еврокомиссар.

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    Комментарии 57

    Гость14 Апр 2023 в 09:39
    Отлично! Но мало!
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