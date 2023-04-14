Евросоюз готовится ввести 11-й пакет санкций против России

Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций, направленный на борьбу с попытками обойти существующие ограничения. Об этом 14 апреля рассказала член Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности и услуг Мейрид МакГиннесс в интервью телеканалу CNBC.



Она добавила, что в пакет включат и другие ограничения, но не стала приводить подробности.



МакГиннесс добавила, что Евросоюз сотрудничает с США, Великобританией, Канадой и Японией, чтобы обеспечить эффективное применение ограничительных мер и выяснить, какие страны пытаются уклониться от соблюдения санкций.

