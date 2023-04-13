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    Это не шутка. Минцифры предложило использовать «Госуслуги» вместо паспорта

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    Минцифры предложило разрешить использование мобильного приложения «Госуслуг» вместо паспорта и других удостоверяющих личность документов. Проект указа президента Российской Федерации, разработанный ведомством, 13 апреля был размещён для портале проектов нормативных правовых актов.

    Предположительно такой механизм можно будет использовать в простых жизненных ситуациях. К примеру, при посадке на поезд или покупках в магазине. «При этом цифровые версии не заменяют бумажные документы, при желании по-прежнему можно будет предъявлять оригиналы», — разъяснили в пресс-службе министерства (цитата по «Интерфаксу»).

    Согласно тексту указа, случаи, в которых можно будет применять такой электронный документ наравне с бумажными, определит правительство страны.

    В пояснительной записке уточняется, что использование мобильного приложения для предъявления сведений осуществляется добровольно. «В целях реализации настоящего указа в мобильном приложении должны применяться шифровальные (криптографические) средства», — говорится там.

    Что касается юрлиц, то до начала использования мобильного приложения для проверки или получения сведений, как сказано в указе, они должны будут предоставлять в Минцифры информацию об условиях его использования в порядке, установленном правительством России.

    Общественное обсуждение проекта указа продлится 15 дней и завершится 27 апреля.

    Любопытно, что несколько дней назад идею заменить паспорт «Госуслугами» в шутку высказала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Так она отреагировала на новости про электронные повестки.

    «А почему нельзя было так? Регистрация на «Госуслугах» является обязательной для гражданина РФ, как получение паспорта. Заменяющая получение паспорта. Поскольку паспорт — до смехотворности устаревшая модель "Госуслуг"», — написала она тогда.

    Какими были мнения других публичных фигур и авторов известных Telegram-каналов — читайте здесь.

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