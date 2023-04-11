«Будет сервис для женщин и пенсионеров». Как в Сети отреагировали на новости про повестки на «Госуслугах»

Госдума 11 апреля меняет законодательство о правилах воинского учета в России: появится единый реестр военнообязанных, повестки будут раздавать в электронном виде, а уклонистов ждут проблемы. «Фонтанка» собрала реакцию интернета на нововведения.

Политолог Михаил Виноградов:

«Скорость одновременного экспресс-принятия Думой законопроектов сразу во всех чтениях ставит вопрос о том, не является ли наличие нескольких чтений анахронизмом, возникшим в недостаточно суверенные времена. Логичнее было бы отменить все эти чтения — просто сразу голосовать за законопроект, а в течение часа сенаторы (раз их зачем-то еще не отменили) могли бы одобрять его при помощи ДЭГа. Или просто сенаторам отправлять его на «Госуслуги» — и отсутствие в течение часа голоса против засчитывать как голос за. Пришло наконец время отказываться от введенных под внешним влиянием процедурных закорючек».



Телеграм-канал БП online:

«Столько лет привлекать людей на «Госуслуги», столько лет рассказывать об их пользе, чтобы потом половину аудитории одним днем ******. Ну красиво, красиво!»

Священник Павел Островский:

«Я знаю, как надо сделать так, чтобы люди перестали сидеть в «Инстаграме»* (запрещено в РФ) и на «Ютубе» — нужно сообщить, что повестка в военкомат, полученная через комментарии в этих соцсетях, считается действительной и обязательной к исполнению. Поверьте, это сработает однозначно. Проверено на приложении «Госуслуги».



Телеграм-канал «кабачковая икра по акции»:

«Если Госдума сегодня примет поправки об электронных повестках — это будет означать цифровой откат России на 10 лет назад.

«Госуслуги» — это то, чем в нашей стране можно было гордиться. Многие европейские страны позавидовали бы такому удобному сервису, где в пару кликов можно записаться к врачу, получить почти любую справку, оплатить налог, зарегистрировать ИП, да что угодно.

Но сегодня государство хочет перечеркнуть всё это во имя своих военных задач, наплевав на многолетний цифровой прогресс России. Абсолютное вредительство законодателей для собственной страны».



Главный редактор RT Маргарита Симоньян:

«А почему нельзя было так?

Регистрация на «Госуслугах» является обязательной для гражданина РФ, как получение паспорта. Заменяющая получение паспорта. Поскольку паспорт — до смехотворности устаревшая модель «Госуслуг».

И, собственно, вопрос решен».

Телеграм-канал «Пездуза»:

«В российских городах разместят плакаты «Вам повестка!»



«С момента попадания взгляда на плакат повестка считается полученной», — сообщил депутат Картаполов». (Данный пост является шуткой, депутат Госдумы Картаполов не делал такого заявления. — Прим. ред.).



Телеграм-канал Faridaily:

«Шансов избежать получения повестки не будет. Вот что написано в законопроекте: повестки будут направляться в письменной и дублироваться в электронной форме в виде уведомлений на «Госуслугах».

Письменные повестки будут направляться по адресу регистрации, фактического проживания или месту работы. Если повестку принесли домой, то она будет считаться врученной, даже если вы получили ее не лично, а это сделал кто-то, с кем вы живете. В случае с работой повестку вам должны вручить лично.



Электронные повестки будут считаться полученными с момента размещения в личном кабинете.

Самое важное! Если вы удалили аккаунт на «Госуслугах», не открываете никому дверь, не ходите на работу, то повестка будет считаться полученной «по истечении 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток». Да, создается еще один реестр, доступ к которому гражданин может получить, сходив в МФЦ.

Продолжаем читать законопроект дальше, следите за обновлениями».

Читатель «Фонтанки» Vladimir_Info:

«Похоже, сейчас куча военнообязанных удалится с «Госуслуг». Будет сервис для женщин и пенсионеров».

