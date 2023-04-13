В Нижнем Тагиле у попавшейся с поличным закладчицы нашли странную кошку в памперсе

В Нижнем Тагиге задержали мать, гулявшую с двумя детьми. Малыш в комбинезончике оказался ушастым, мохнатым и мяукающим, а содержимое его одежды потянуло на статью.



Как сообщает 13 апреля «МВД Медиа», женщина приехала в Нижний Тагил из Красноярского края. По предварительной информации, она решила подзаработать на закладке наркотиков. Неизвестный в мессенджере якобы сообщил женщине координаты тайника с крупной партией наркотиков, которые она должна была фасовать на более мелкие и распространять с помощью тайников. Задержали ее с поличным. Чтобы отвести от себя подозрения, женщина гуляла с несовершеннолетней дочерью и с якобы грудным ребенком.