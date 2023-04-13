В Нижнем Тагиле у попавшейся с поличным закладчицы нашли странную кошку в памперсе

В Нижнем Тагиге задержали мать, гулявшую с двумя детьми. Малыш в комбинезончике оказался ушастым, мохнатым и мяукающим, а содержимое его одежды потянуло на статью.
Как сообщает 13 апреля «МВД Медиа», женщина приехала в Нижний Тагил из Красноярского края. По предварительной информации, она решила подзаработать на закладке наркотиков. Неизвестный в мессенджере якобы сообщил женщине координаты тайника с крупной партией наркотиков, которые она должна была фасовать на более мелкие и распространять с помощью тайников. Задержали ее с поличным. Чтобы отвести от себя подозрения, женщина гуляла с несовершеннолетней дочерью и с якобы грудным ребенком.
Из утепленного детского комбинезона полицейские достали кошку в кофточке, ботиночках и памперсе, которая вела себя на удивление спокойно. Там же нашлись и пять свертков с белым порошком. Кроме того, оперативники нашли 12 закладок, которые задержанная успела сделать в течение дня.
В арендованной квартире у задержанной нашлись весы, упаковка и контейнеры с наркотиками общим весом около 170 граммов.
Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. «Фигурантка заключена под стражу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.