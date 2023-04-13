Непомнящий проиграл Лижэню в четвертой партии матча за шахматную корону

Поражением для российского гроссмейстера Яна Непомнящего завершилась четвертая партия против китайца Дина Лижэня на турнире за титул чемпиона мира, который проходит в Астане. Партия, в которой россиянин играл черными фигурами, закончилась после 47 ходов.



Пятая партия пройдет 15 апреля. Непомнящий будет играть белыми.

Непомнящий играет в главном шахматном турнире второй раз подряд. В первый раз, в 2021 году, он проиграл норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 3,5–7,5. На следующий год Непомнящий вновь выиграл турнир претендентов и должен был снова играть с Карлсеном, но тот отказался защищать свой титул. В итоге соперником россиянина стал Дин Лижэнь занявший на турнире претендентов второе место.