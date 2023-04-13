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    Непомнящий проиграл Лижэню в четвертой партии матча за шахматную корону

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    Поражением для российского гроссмейстера Яна Непомнящего завершилась четвертая партия против китайца Дина Лижэня на турнире за титул чемпиона мира, который проходит в Астане. Партия, в которой россиянин играл черными фигурами, закончилась после 47 ходов.

    Пятая партия пройдет 15 апреля. Непомнящий будет играть белыми.

    Непомнящий играет в главном шахматном турнире второй раз подряд. В первый раз, в 2021 году, он проиграл норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 3,5–7,5. На следующий год Непомнящий вновь выиграл турнир претендентов и должен был снова играть с Карлсеном, но тот отказался защищать свой титул. В итоге соперником россиянина стал Дин Лижэнь занявший на турнире претендентов второе место.

    Победителем турнира за звание чемпиона мира станет игрок, который первым наберет как минимум 7,5 очка. Всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени, после каждых двух партий предусмотрен день отдыха. В случае ничейного результата после 14 партий победителя выявит тай-брейк.

    Призовой фонд матча составляет 2 миллиона евро.

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