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    В нескольких регионах России слышали громкие звуки. Причина везде одинаковая

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    О громких, похожих на взрывы, звуках сообщают жители различных регионов России 13 апреля. Во всех случаях власти поспешили заверить, что беспокоиться не о чем.

    На грохот пожаловались жители Алексина, Одоева, Заокского района Тульской области, пишет Myslo.ru. Комитет Тульской области по региональной безопасности сообщил, что источником звука является преодоление самолетом звукового барьера.

    Аналогичная ситуация была в Калужской области, где губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале сообщил, что жители слышали переходы самолетов на сверхзвук.

    Звуки, похожие на взрывы, которые были слышны в Подмосковье, также являются результатом перехода самолетов на сверхзвуковой режим. Поводов для паники нет, заявил глава городского округа Кашира Николай Ханин.

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