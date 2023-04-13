В нескольких регионах России слышали громкие звуки. Причина везде одинаковая

О громких, похожих на взрывы, звуках сообщают жители различных регионов России 13 апреля. Во всех случаях власти поспешили заверить, что беспокоиться не о чем.



На грохот пожаловались жители Алексина, Одоева, Заокского района Тульской области, пишет Myslo.ru. Комитет Тульской области по региональной безопасности сообщил, что источником звука является преодоление самолетом звукового барьера.



Аналогичная ситуация была в Калужской области, где губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале сообщил, что жители слышали переходы самолетов на сверхзвук.

