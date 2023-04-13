    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    3 м/с, с-в

    768мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd82.09eur89.76
    ТЕМА ДНЯ

    В Петербурге стрельба в школе

    Минпромторг обновил список автомобилей, попадающих под «налог на роскошь»

    4465
    11 комментариев

    «Налогом на роскошь» в 2023 году будут облагаться 449 автомобилей дороже 10 миллионов рублей, сообщает 13 апреля ФНС. Перечень автотранспортных средств опубликован на официальном сайте Минпромторга, minpromtorg.gov.ru

    В сравнении с прошлогодним списком, в новый добавили еще 104 наименования.

    Теперь в списке «роскошных» 275 автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей не старше 10 лет и 174 автомобиля средней стоимостью от 15 миллионов и возрастом до 20 лет.

    В список, в частности, попали Audi, Aston Martin, Bentley, BMW, Bugatti, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes Benz, Porsche, Lexus, Genesis, Cadillac, Rolls Royce и российский Aurus производства ФГУП «НАМИ».

    Повышающие коэффициенты для расчета транспортного налога ввели в 2014 году.

    До сих пор под так называемый «налог на роскошь» попадали автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей. Владельцы машин ценой от 3 до 5 миллионов рублей не старше 3 лет должны были платить налог с коэффициентом 1,1. Собственники машин от 5 до 10 миллионов рублей не старше 5 лет умножали сумму налога на 2, за машины дороже 10 миллионов рублей и младше 10 лет платили в тройном размере.

    В марте с подачи Минпромторга было решено поднять минимальный порог стоимости автомобилей, подпадающих под определение «роскошные» с трех до 10 миллионов рублей с сохранением коэффициента 3 для исчисления суммы платежа. Эти изменения будут касаться автомобилей, приобретенных с 1 января 2022 года, пишет РБК.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Транспортный налог
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close