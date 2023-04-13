Минпромторг обновил список автомобилей, попадающих под «налог на роскошь»

«Налогом на роскошь» в 2023 году будут облагаться 449 автомобилей дороже 10 миллионов рублей, сообщает 13 апреля ФНС. Перечень автотранспортных средств опубликован на официальном сайте Минпромторга, minpromtorg.gov.ru



В сравнении с прошлогодним списком, в новый добавили еще 104 наименования.

Теперь в списке «роскошных» 275 автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей не старше 10 лет и 174 автомобиля средней стоимостью от 15 миллионов и возрастом до 20 лет.

В список, в частности, попали Audi, Aston Martin, Bentley, BMW, Bugatti, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes Benz, Porsche, Lexus, Genesis, Cadillac, Rolls Royce и российский Aurus производства ФГУП «НАМИ».