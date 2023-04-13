Минпромторг обновил список автомобилей, попадающих под «налог на роскошь»

«Налогом на роскошь» в 2023 году будут облагаться 449 автомобилей дороже 10 миллионов рублей, сообщает 13 апреля ФНС. Перечень автотранспортных средств опубликован на официальном сайте Минпромторга, minpromtorg.gov.ru
В сравнении с прошлогодним списком, в новый добавили еще 104 наименования.
Теперь в списке «роскошных» 275 автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей не старше 10 лет и 174 автомобиля средней стоимостью от 15 миллионов и возрастом до 20 лет.
В список, в частности, попали Audi, Aston Martin, Bentley, BMW, Bugatti, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes Benz, Porsche, Lexus, Genesis, Cadillac, Rolls Royce и российский Aurus производства ФГУП «НАМИ».
Повышающие коэффициенты для расчета транспортного налога ввели в 2014 году.
До сих пор под так называемый «налог на роскошь» попадали автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей. Владельцы машин ценой от 3 до 5 миллионов рублей не старше 3 лет должны были платить налог с коэффициентом 1,1. Собственники машин от 5 до 10 миллионов рублей не старше 5 лет умножали сумму налога на 2, за машины дороже 10 миллионов рублей и младше 10 лет платили в тройном размере.
В марте с подачи Минпромторга было решено поднять минимальный порог стоимости автомобилей, подпадающих под определение «роскошные» с трех до 10 миллионов рублей с сохранением коэффициента 3 для исчисления суммы платежа. Эти изменения будут касаться автомобилей, приобретенных с 1 января 2022 года, пишет РБК.