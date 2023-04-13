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    Сегодня что-то произошло. «Тосно» объявил о возрождении

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    Футбольный клуб «Тосно» неожиданно объявил в своих соцсетях о возрождении. Как говорится в заявлении, это произошло при поддержке администрации Тосненского района Ленобласти и муниципального образования Тосненского городского поселения.

    Отмечается, что детско-юношеские команды, мужская и команда ветеранов будут выступать во всех официальных соревнованиях, проводимых под эгидой Российского Футбольного Союза, под единым названием и брендом «ФК Тосно».

    В сезоне 2023 все команды без исключения примут участие в чемпионате, первенстве и кубке Ленинградской области по футболу. А мужская команда дополнительно примет участие в Кубке регионов, чемпионате и кубке СЗФО.

    Напомним, что футбольный «Тосно» был расформирован в 2018 году из-за нехватки финансирования сразу после сенсационного завоевания Кубка России. Вскоре после соцсети клуба ожили, но там каждый день публиковали одну и ту же фразу «Сегодня ничего не произошло».

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