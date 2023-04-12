Московский суд арестовал «звонаря» старейшего на Восточной Украине мошеннического кол-центра

Сотрудник охранной структуры доставлен из Бердянска в Москву как подозреваемый по делу о крупном мошенничестве. Евгений Сурков был «звонарем», который представлялся россиянам службой безопасности банка или майором МВД.

Об аресте Суркова 12 апреля пишет «Коммерсантъ». По версии следствия, он входил в мошенническую структуру, которая много лет обзванивала россиян и обманом похищала их деньги. Кол-центр располагался в Бердянске, так что полиции до начала СВО оставалось только опрашивать потерпевших.

Издание со ссылкой на слова подозреваемого пишет, что с началом боевых действий бердянские уехали в Польшу, в городе остались только некоторые сотрудники, которые занимали низшие должности. Сурков, к примеру, ушел в охрану.