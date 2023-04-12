Московский суд арестовал «звонаря» старейшего на Восточной Украине мошеннического кол-центра

Сотрудник охранной структуры доставлен из Бердянска в Москву как подозреваемый по делу о крупном мошенничестве. Евгений Сурков был «звонарем», который представлялся россиянам службой безопасности банка или майором МВД.
Об аресте Суркова 12 апреля пишет «Коммерсантъ». По версии следствия, он входил в мошенническую структуру, которая много лет обзванивала россиян и обманом похищала их деньги. Кол-центр располагался в Бердянске, так что полиции до начала СВО оставалось только опрашивать потерпевших.
Издание со ссылкой на слова подозреваемого пишет, что с началом боевых действий бердянские уехали в Польшу, в городе остались только некоторые сотрудники, которые занимали низшие должности. Сурков, к примеру, ушел в охрану.
Он не отрицает, что был связан с группировкой. По словам его адвоката, Сурков устраивался в кол-центр, который продавал некие товары и услуги, а когда понял, чем бердянские на самом деле занимаются, отказался от вакансии. Однако организаторы-мошенники пригрозили ему расправой над ним и его семьей. По данным адвоката, руководили кол-центром представители украинской оргпреступности.