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    Третья партия турнира за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем завершилась вничью

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    Вничью завершилась третья партия турнира за титул чемпиона мира по шахматам между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. Матч проходил в Астане 12 апреля. Партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась после 30 ходов.

    Таким образом, счет стал 2–1 в пользу Непомнящего. Четвертая встреча шахматистов пройдет 13 апреля, и в ней россиянин будет играть черными.

    Непомнящий стал кандидатом на обладание шахматной короной после победы в турнире претендентов в 2022 году. В связи с тем, что действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен решил не защищать свой титул, соперником Непомнящего стал занявший в турнире претендентов второе место Дин Лижэнь.

    В 2021 году Непомнящий уже играл за титул чемпиона мира против как раз Карлсена и уступил ему со счетом 3,5–7,5.

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