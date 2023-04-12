Третья партия турнира за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем завершилась вничью

Вничью завершилась третья партия турнира за титул чемпиона мира по шахматам между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. Матч проходил в Астане 12 апреля. Партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась после 30 ходов.



Таким образом, счет стал 2–1 в пользу Непомнящего. Четвертая встреча шахматистов пройдет 13 апреля, и в ней россиянин будет играть черными.

Непомнящий стал кандидатом на обладание шахматной короной после победы в турнире претендентов в 2022 году. В связи с тем, что действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен решил не защищать свой титул, соперником Непомнящего стал занявший в турнире претендентов второе место Дин Лижэнь.