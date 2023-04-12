В Китае птичья инфекция убила женщину и заразила несколько человек

Первая смерть от птичьего гриппа H3N8 зафиксирована в Китае, сообщил портал BNO News со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.



Как сообщает издание, в Китае умерла 56-летняя женщина из провинции Гуандун. Она контактировала с зараженной H3N8 домашней птицей. Пациентка заболела в феврале, а в первых числах марта попала в больницу и через несколько недель скончалась.

Всего зафиксировано три случая заражения человека этим вирусом, все три — в Китае. В ВОЗ успокаивают, что данный подтип птичьего гриппа «не обладает способностью легко передаваться от человека к человеку». Китайские власти предпринимают меры по дезинфекции.