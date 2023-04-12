В Красноярске в отделе полиции до смерти избили задержанного, который пытался сбежать через окно

В Красноярске 35-летнего сотрудника полиции будут судить за превышение должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Оперуполномоченного обвиняют в том, что он избил попытавшегося сбежать задержанного, от чего тот скончался, сообщает 12 апреля региональный Следственный комитет.



По версии следствия, 9 февраля этого года на улице задержали 51-летнего мужчину, которого подозревали в краже телефона. Когда его доставили в отдел полиции, то мужчина ухитрился сбежать через окно второго этажа. Его поймали на улице и снова доставили в отдел. Как полагает СК, в коридоре к нему подошел оперуполномоченный, ударил ногой в область бедра и нанес несколько ударов кулаком в область спины. Через некоторое время мужчина скончался.

