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    В Пермском крае мужчина спас беременную жену и троих детей из горящего дома

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    В Пермском крае многодетный отец спас свою семью из пожара. Подробности сообщает пресс-служба регионального МЧС 12 апреля.

    Частный дом загорелся в деревне Шульгино утром 10 апреля. Мужчина проснулся от запаха дыма и разбудил беременную жену и троих детей. Через дверь покинуть дом уже было невозможно, поэтому он выбил окно в спальне и через него помог домочадцам выбраться.

    К моменту прибытия первых пожарных расчетов огонь охватил веранду, баню и надворные постройки. Пожар тушили полтора часа, деревянный дом выгорел почти полностью. При пожаре никто не пострадал.

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