В Пермском крае мужчина спас беременную жену и троих детей из горящего дома

В Пермском крае многодетный отец спас свою семью из пожара. Подробности сообщает пресс-служба регионального МЧС 12 апреля.



Частный дом загорелся в деревне Шульгино утром 10 апреля. Мужчина проснулся от запаха дыма и разбудил беременную жену и троих детей. Через дверь покинуть дом уже было невозможно, поэтому он выбил окно в спальне и через него помог домочадцам выбраться.



К моменту прибытия первых пожарных расчетов огонь охватил веранду, баню и надворные постройки. Пожар тушили полтора часа, деревянный дом выгорел почти полностью. При пожаре никто не пострадал.

