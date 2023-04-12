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    Это кто тут такой маленький? Угадайте город и страну по снимку из космоса

    На первый взгляд эта задача кажется очень простой

    3240
    7 комментариев
    Космонавты на борту МКС видят всё это великолепие каждый день
    Космонавты на борту МКС видят всё это великолепие каждый деньФото: Олег Кононенко / Роскосмос
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    В День космонавтики всегда интересно разглядывать красочные фотографии разных мест нашей планеты, сделанные с борта МКС (или в крайнем случае со спутников). На этот раз пора совместить приятное с полезным: мы покажем вам фотографию, а вот место называть не будем. Это предстоит сделать вам. Сможете угадать, что именно сняли из космоса?

    Начнем с легкого вопроса. Что это за «непростое украшение»? Подсказка: это ночной российский город!

    Начнем с легкого вопроса. Что это за «непростое украшение»? Подсказка: это ночной российский город!

    Это уже явно выглядит не как город. Что сняли с борта МКС?

    Это уже явно выглядит не как город. Что сняли с борта МКС?

    Какой-то очень замерзший водоем... Сможете разобраться, что это такое?

    Какой-то очень замерзший водоем... Сможете разобраться, что это такое?

    Берем масштабнее: что это за государство?

    Берем масштабнее: что это за государство?

    А это уже объект, созданный человеком, а именно — мост. Осталось только понять, что за мост.

    А это уже объект, созданный человеком, а именно — мост. Осталось только понять, что за мост.

    Что за красота на фотографии?

    Что за красота на фотографии?

    Пора напрячь все свои знания географии: что это за пролив?

    Пора напрячь все свои знания географии: что это за пролив?

    Сразу и не разглядеть, что там сняли!

    Сразу и не разглядеть, что там сняли!

    Красоты какой страны перед вами?

    Красоты какой страны перед вами?

    Это какая-то весьма известная река. Осталось узнать, какая!

    Это какая-то весьма известная река. Осталось узнать, какая!

    И снова нужно угадать, что это за страна.

    И снова нужно угадать, что это за страна.

    А это что такое перед вами?

    А это что такое перед вами?
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это кто тут такой маленький? Угадайте город и страну по снимку из космоса

    Эта задачка оказалась слишком сложной для вас! Зато хотя бы посмотрели на Землю из космоса.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это кто тут такой маленький? Угадайте город и страну по снимку из космоса

    Признайтесь: угадывали или точно знали? В любом случае получилось не так много, но теперь вы увидели больше земных красот.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это кто тут такой маленький? Угадайте город и страну по снимку из космоса

    Неплохой результат! Кое-что отгадать не получилось, но некоторые места вы узнали даже глядя из космоса.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это кто тут такой маленький? Угадайте город и страну по снимку из космоса

    Вам удалось узнать почти всё! Любите снимки из космоса?

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это кто тут такой маленький? Угадайте город и страну по снимку из космоса

    Не вы случайно делали все эти снимки? Идеальный результат!

    Поделитесь результатом

    Космонавты на борту МКС видят всё это великолепие каждый день
    Космонавты на борту МКС видят всё это великолепие каждый деньФото: Олег Кононенко / Роскосмос

    КосмосДень космонавтикиВид из космосаДостопримечательности
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    Комментарии 7

    ӦВВӦ12 Апр 2023 в 09:43
    9/12 🙌🏻😂
    +1−0
    435712 Апр 2023 в 09:03
    7/12 ☺️
    +0−0
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