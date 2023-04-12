В День космонавтики всегда интересно разглядывать красочные фотографии разных мест нашей планеты, сделанные с борта МКС (или в крайнем случае со спутников). На этот раз пора совместить приятное с полезным: мы покажем вам фотографию, а вот место называть не будем. Это предстоит сделать вам. Сможете угадать, что именно сняли из космоса?
Это кто тут такой маленький? Угадайте город и страну по снимку из космоса
На первый взгляд эта задача кажется очень простой
12 апреля 2023, 07:43
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Эта задачка оказалась слишком сложной для вас! Зато хотя бы посмотрели на Землю из космоса.
Признайтесь: угадывали или точно знали? В любом случае получилось не так много, но теперь вы увидели больше земных красот.
Неплохой результат! Кое-что отгадать не получилось, но некоторые места вы узнали даже глядя из космоса.
Вам удалось узнать почти всё! Любите снимки из космоса?
Не вы случайно делали все эти снимки? Идеальный результат!