    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 12

    1 м/с, вос

    763мм

    30%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd82.18eur89.73

    Депутат Красов рассказал, могут ли прислать электронные повестки на военные сборы

    2374
    8 комментариев

    Принятый 11 апреля Госдумой закон об электронных повестках не касается военных сборов. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета по обороне Госдумы Андрей Красов.

    Слова Красова приводит РБК. Депутат отметил, что закон относится только к военной службе по призыву и рассылать электронные повестки тем, кому надо явиться на сборы, не планируется.

    При этом глава профильного комитета, депутат Андрей Картаполов ранее заявлял, что норма будет распространяться на всех военнообязанных, а не только срочников.

    «Фонтанка» показывала текст нового законопроекта.

    Повестку в электронной форме предлагают считать врученной «с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». Кроме того, в России предлагают создать некий «реестр повесток». Если повестку не удастся вручить в бумажном или электронном виде, то она «считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток».

    Уклонистам грозят ограничительными мерами: запрет на вождение, регистрацию ИП, заключение сделок, выезд за границу. Власти регионов смогут сами вводить дополнительные меры в виде ограничения на получение гражданами выплат, льгот и других мер поддержки.

    Данные граждан для воинского учета в Единый реестр сведений о военнообязанных будут предоставлять в том числе МВД, ЦИК, Минпросвещения, суды, научные и медицинские организации, социальный фонд.

    Зачисление военнообязанных в запас может происходить дистанционно, без личной явки в военкомат. То же касается постановки и снятия с воинского учета. Это будут делать на основании сведений о гражданах из «государственных информационных ресурсов».

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    ProstoZloy11 Апр 2023 в 20:10
    Лучше бы он растолковал, как будут получать повести депутаты госдумы - через госуслуги или прямо от работодателя.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close