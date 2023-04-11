Депутат Красов рассказал, могут ли прислать электронные повестки на военные сборы

Принятый 11 апреля Госдумой закон об электронных повестках не касается военных сборов. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета по обороне Госдумы Андрей Красов.

Слова Красова приводит РБК. Депутат отметил, что закон относится только к военной службе по призыву и рассылать электронные повестки тем, кому надо явиться на сборы, не планируется.

При этом глава профильного комитета, депутат Андрей Картаполов ранее заявлял, что норма будет распространяться на всех военнообязанных, а не только срочников.