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    Путин заявил о нехватке рабочих рук «по многим направлениям»

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    4 комментария

    Одной из ключевых тем на грядущем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) станет ситуация на рынке труда в России. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам 11 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

    Он напомнил, что уровень безработицы в стране находится на историческом минимуме и составляет 3,5%. В то же время по многим направлениям не хватает рабочих рук. Чтобы решить проблему, в частности, Путин призвал использовать кадровый потенциал регионов, где сохраняется высокий уровень безработицы.

    Президент отметил, что тема рынка труда станет одной из ключевых на предстоящем ПМЭФ.

    Петербургский международный экономический форум в 2023 году состоится с 14 по 17 июня.

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    Комментарии 4

    Гость11 Апр 2023 в 18:18
    Зато юристов теперь как собак нерезаных .
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