Путин заявил о нехватке рабочих рук «по многим направлениям»

Одной из ключевых тем на грядущем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) станет ситуация на рынке труда в России. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам 11 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.



Он напомнил, что уровень безработицы в стране находится на историческом минимуме и составляет 3,5%. В то же время по многим направлениям не хватает рабочих рук. Чтобы решить проблему, в частности, Путин призвал использовать кадровый потенциал регионов, где сохраняется высокий уровень безработицы.



Президент отметил, что тема рынка труда станет одной из ключевых на предстоящем ПМЭФ.

