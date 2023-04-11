Госдума упростила процедуру признания погибшими и пропавшими без вести в зоне СВО

В России упростят процедуру признания военнослужащих и гражданских лиц пропавшими без вести и погибшими в зоне СВО. Об этом сообщил 11 апреля вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в своем телеграм-канале.
По его словам, Государственная дума утвердила законопроект в третьем чтении и направила в Совет Федерации. Турчак отметил, что по новому закону признать человека пропавшим без вести возможно через полгода. Через три месяца после признания пропавшим без вести суд может признать человека погибшим.
Если человек исчез при обстоятельствах, явно угрожавших смертью, то суд может объявить его умершим сразу по истечении 6 месяцев. Проводить отдельную процедуру его близким будет не нужно.
Упростится и процесс признания военнослужащего погибшим при наличии очевидцев — достаточно будет заявления командира в ЗАГС или МФЦ.
Также, как пишет «Интерфакс», закон вводит специальный порядок выдачи справки о смерти или гибели военнослужащего во время прохождения военной службы в период военного положения и в военное время.
Такой документ смогут выдавать не только медицинские организации, но и индивидуальные предприниматели в сфере медицинской деятельности, а также другие уполномоченные лица.