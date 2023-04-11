Госдума упростила процедуру признания погибшими и пропавшими без вести в зоне СВО

В России упростят процедуру признания военнослужащих и гражданских лиц пропавшими без вести и погибшими в зоне СВО. Об этом сообщил 11 апреля вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в своем телеграм-канале.



По его словам, Государственная дума утвердила законопроект в третьем чтении и направила в Совет Федерации. Турчак отметил, что по новому закону признать человека пропавшим без вести возможно через полгода. Через три месяца после признания пропавшим без вести суд может признать человека погибшим.

Если человек исчез при обстоятельствах, явно угрожавших смертью, то суд может объявить его умершим сразу по истечении 6 месяцев. Проводить отдельную процедуру его близким будет не нужно.

