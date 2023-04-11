Петербург прячется в дымке. К обеду она добралась до центра

«Пыльная» дымка, смутившая жителей севера Петербурга утром 11 апреля, ближе к обеду стала видна и в центре города. Рассмотреть ее можно на кадрах с супервидовых веб-камер.
Серо-коричневая дымка на отдельных кадрах издалека похожа на туман, на других действительно напоминает смог или пыль. В приближении же город становится пасмурным, даже несмотря на проглядывающее солнце. Утром похожими фотографиями делились жители северных районов Петербурга. Горожане приняли дымку за «пыльные бури», но, по мнению синоптиков, это проделки высокой влажности.
Во вторник, 11 апреля, в Петербурге прогнозируют переменную облачность и слабый ветер. Воздух прогреется до 14–16 градусов тепла. Сейчас, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», уже +14, а влажность —