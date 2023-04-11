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    Жители севера Петербурга видят в воздухе пыль, а синоптики — нет

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    Утром во вторник, 11 апреля, читатели прислали в редакцию «Фонтанки» фотографии неба над севером Петербурга. Они считают, что заметили в воздухе «пыльные бури».

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    Одну из фотографий «Фонтанка» показала ведущему специалисту погодного центра «ФОБОС» Михаилу Леусу. Он выразил сомнение, что это могут быть именно пыльные бури.

    «В условиях слабого ветра пыль не может быть так локализована. Учитывая довольно высокую влажность воздуха — более 80 % было в 6 часов утра, а над водными объектами она еще выше, скорее всего там и конденсируется влага, создавая такие очаги дымки или слабого тумана», — написал он корреспонденту «Фонтанки» в ответ на фотографию.

    «Фонтанка» неоднократно писала о проблемах пыли в городе. Коммунальные и дорожные службы борются с пылью — собирают её и вывозят с улиц.

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