За неделю после Дня Победы с петербургских улиц вывезли 2,6 тыс. тонн пыли

После окончания месячника благоустройства дорожные предприятия Петербурга переходят на плановую уборку города.
Как сообщили «Фонтанке» 16 мая в комитете по благоустройству Смольного, за неделю с 9 по 15 мая на мытье улиц Петербурга было израсходовано более 40 тыс. кубометров воды. Часть магистралей была промыта со специальным шампунем. За неделю было использовано почти 380 литров этого средства. Влажная уборка не останавливается и в дождливые дни: именно в такую погоду мойка дорог водой наиболее эффективна, отметили в комблаге.
Также за прошлую неделю предприятия комитета собрали и вывезли с петербургских улиц 2,6 тыс. тонн пыли, устранили почти 20 тыс. кв. м дефектов дорожного полотна. Кроме того, специалисты восстановили поврежденные элементы 24 остановочных павильонов. Речь идет о замене стекол, крыш или ремонте скамеек.
В понедельник, 16 мая, улицы Петербурга чистят и моют 516 единиц техники и 999 дворников. Территории зеленых насаждений приводят в порядок еще 232 машины и 934 специалиста садово-парковых хозяйств.