За неделю после Дня Победы с петербургских улиц вывезли 2,6 тыс. тонн пыли

Как сообщили «Фонтанке» 16 мая в комитете по благоустройству Смольного, за неделю с 9 по 15 мая на мытье улиц Петербурга было израсходовано более 40 тыс. кубометров воды. Часть магистралей была промыта со специальным шампунем. За неделю было использовано почти 380 литров этого средства. Влажная уборка не останавливается и в дождливые дни: именно в такую погоду мойка дорог водой наиболее эффективна, отметили в комблаге.



Также за прошлую неделю предприятия комитета собрали и вывезли с петербургских улиц 2,6 тыс. тонн пыли, устранили почти 20 тыс. кв. м дефектов дорожного полотна. Кроме того, специалисты восстановили поврежденные элементы 24 остановочных павильонов. Речь идет о замене стекол, крыш или ремонте скамеек.

