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    Пока ЗСД укутывал туман, север Петербурга накрыло «пыльной тучей»

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    В Петербург пришли традиционные весенние пылевые бури. Утром 13 апреля «странную пыльную тучу» наметили над Выборгским районом города.

    «На Парнасе — солнце, от Просвета до Пионерки — все в дымке, темень, и от Пионерки уже светло и солнечно», — пишет читательница «Фонтанки» Надежда. На фотографиях видно низко висящее над домами облако грязного серо-коричневого цвета, затрудняющее видимость.

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    Пылевые бури — неприятная традиция для весеннего Петербурга, особенно для периода, когда полноценно мыть городские улицы еще не позволяет холодная погода. А прошедшей зимой, по словам председателя комитета по благоустройству Василий Пониделко, в городе использовали больше песка, чем обычно. Периодически петербургские трассы накрывает пылевыми облаками, а иногда их поднимают подметальные машины.

    Одновременно с «пыльной тучей» на севере города ЗСД этим утром накрыло густым туманом. Он образовался в районе залива из-за того, что вода еще холодная, а асфальт уже успел нагреться.

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