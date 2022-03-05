FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -2
105.81р116.53р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

На дорогах Петербурга заметили пылевые облака, машины едут сквозь «завесу»

2
Печать

Мельчайшие частички песка поднимаются с петербургских трасс, образуя пылевые облака. Свет автомобильных фар прорезает пелену, больше похожую на туман.

автор видео Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Корреспондент «Фонтанки» запечатлел движение машин через полупрозрачную завесу на Планерном путепроводе.

ПоделитьсяПоделиться

За зиму на улицах города скопился песок, который активно разлетается при сильном ветре, когда поверхность дорог становится сухой и образует пылевые облака. На их возникновение в том числе влияет резкое таяние снега на газонах, когда трава еще не выросла и не может сдерживать мельчайшие частички.

Минувшей зимой петербургские коммунальщики боролись с гололедом, посыпая городские улицы песком, где-то даже избыточно. Так, в декабре Аларчин мост превратили в настоящую песочницу, попало даже на перила. А в январе в Опочининском саду на Наличной улице детей «порадовали» засыпанными горками.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

VVM1962
рядом Карелия, что мешает " культурной" столице использовать гранитную крошку.
Shrkv
Что и требовалось доказать, на местные ситуации, украинская киберармия не реагирует))))
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний