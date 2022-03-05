На дорогах Петербурга заметили пылевые облака, машины едут сквозь «завесу»

Мельчайшие частички песка поднимаются с петербургских трасс, образуя пылевые облака. Свет автомобильных фар прорезает пелену, больше похожую на туман.
автор видео Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Корреспондент «Фонтанки» запечатлел движение машин через полупрозрачную завесу на Планерном путепроводе.
За зиму на улицах города скопился песок, который активно разлетается при сильном ветре, когда поверхность дорог становится сухой и образует пылевые облака. На их возникновение в том числе влияет резкое таяние снега на газонах, когда трава еще не выросла и не может сдерживать мельчайшие частички.
Минувшей зимой петербургские коммунальщики боролись с гололедом, посыпая городские улицы песком, где-то даже избыточно. Так, в декабре Аларчин мост превратили в настоящую песочницу, попало даже на перила. А в январе в Опочининском саду на Наличной улице детей «порадовали» засыпанными горками.