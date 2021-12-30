В центре Петербурга заметили песочницу на мосту

Фото 30 декабря сделала читательница Полина. На них видно, что Аларчин мост превратился в песочницу, попало даже на перила.

В государственном «Мостотресте» подтвердили, что мост убирает подрядчик по заказу учреждения. «Из-за перепадов температуры и повышенной скользскости рабочие «перестраховались» и не пожалели песка, — сообщили там. — Но бригаде будет сделано предупреждение, чтобы так песком не разбрасывались».



Эта зима дарила и обратные примеры — например, «ледовое шоу» на мосту Белинского.

