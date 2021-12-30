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В центре Петербурга заметили песочницу на мосту

Читатели «Фонтанки» сообщают о том, что коммунальщики не пожалели противогололеджных материалов в центре Петербурга. В «Мостотресте» обещают учесть.

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Фото 30 декабря сделала читательница Полина. На них видно, что Аларчин мост превратился в песочницу, попало даже на перила.

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В государственном «Мостотресте» подтвердили, что мост убирает подрядчик по заказу учреждения. «Из-за перепадов температуры и повышенной скользскости рабочие «перестраховались» и не пожалели песка, — сообщили там. — Но бригаде будет сделано предупреждение, чтобы так песком не разбрасывались».

Эта зима дарила и обратные примеры — например, «ледовое шоу» на мосту Белинского.

Напомним, 30 декабря синоптики обещали Петербургу гололедицу.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал идею возвращения на улицы реагентов: «Если совсем плохо будет, конечно, придется так и делать, но я пока осторожно настроен к такому решению».

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