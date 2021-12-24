Ледовое шоу на мосту Белинского. Пешеходы едут вниз кто на чём может

Пешеходы вынуждены тренировать навык по удержанию равновесия в центре Петербурга. Особую опасность представляют арочные мосты, спуститься с них и не упасть — высший пилотаж.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Скользящие цепочки пешеходов заметил корреспондент «Фонтанки» на мосту Белинского 24 декабря. Переправа обледенела, и петербуржцы с трудом спускаются с неё. Удержаться на ногах удаётся не всем.
Петербург находится во власти циклона. За сутки в городе выпало более 9 см снега. Завхоз детского сада в Невском районе решила почистить крышу лопатой. Опасное скольжение попало на видео.