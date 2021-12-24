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Ледовое шоу на мосту Белинского. Пешеходы едут вниз кто на чём может

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Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Пешеходы вынуждены тренировать навык по удержанию равновесия в центре Петербурга. Особую опасность представляют арочные мосты, спуститься с них и не упасть — высший пилотаж.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Скользящие цепочки пешеходов заметил корреспондент «Фонтанки» на мосту Белинского 24 декабря. Переправа обледенела, и петербуржцы с трудом спускаются с неё. Удержаться на ногах удаётся не всем.

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Петербург находится во власти циклона. За сутки в городе выпало более 9 см снега. Завхоз детского сада в Невском районе решила почистить крышу лопатой. Опасное скольжение попало на видео.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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