«Ей показалось, что на краю снег не так лежит». Завхоз петербургского садика скользила с лопатой по крыше

Женщину, скользящую по крыше детского сада № 39 на Подвойского, заметили жители соседних домов 24 декабря. Вооружившись лопатой и забыв о страховке, дама чистила кровлю от снега.
Как рассказала «Фонтанке» заведующая детсадом Людмила Лялина, на видео запечатлена завхоз. На крышу сотрудница вышла по собственной инициативе. «Ей показалось, что на краю снег не так лежит. Хотя выходить на крышу запрещено уже в течение трёх лет. Мы заключаем контракт, специально обученные люди занимаются уборкой», — уточнила Лялина.
В этом году подрядчики чистили крышу уже трижды. А три года этим делом занималась лично заведующая и завхоз. Они привязывались верёвками и обходили кровлю по периметру.