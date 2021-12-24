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«Ей показалось, что на краю снег не так лежит». Завхоз петербургского садика скользила с лопатой по крыше

Завхоз детского сада в Невском районе Петербурга решила ценой собственной жизни избавить крышу от снега. История, вероятно, закончится хорошим финалом — без травм, но с выговором.

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Женщину, скользящую по крыше детского сада № 39 на Подвойского, заметили жители соседних домов 24 декабря. Вооружившись лопатой и забыв о страховке, дама чистила кровлю от снега.

Как рассказала «Фонтанке» заведующая детсадом Людмила Лялина, на видео запечатлена завхоз. На крышу сотрудница вышла по собственной инициативе. «Ей показалось, что на краю снег не так лежит. Хотя выходить на крышу запрещено уже в течение трёх лет. Мы заключаем контракт, специально обученные люди занимаются уборкой», — уточнила Лялина.

В этом году подрядчики чистили крышу уже трижды. А три года этим делом занималась лично заведующая и завхоз. Они привязывались верёвками и обходили кровлю по периметру.

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Комментарии (17)

265054030
Так она упала или нет? И вообще, крыша-то ровная, там надо постараться, чтобы свалиться.
SERGEY111
Настоящий завхоз .
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.... довелось общаться с ветераном блокады ... и на крышах зажигалки тушили и поля разминировали ..... и по делу врачей в ссылке побывала, где вышла замуж за офицера и впоследствии была экскурсоводом по ленинским местам для интуристов, нооо .... сейчас ведь не война.
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