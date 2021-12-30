Последний холодный день года в Петербурге не обойдётся без снега. А 31 декабря возможен ледяной дождь

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 декабря будет облачно, временами небольшой снег. Ветер южный умеренный. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться. Температура воздуха днём составит минус 6–8 градусов.



Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, от минус 10 до плюс 1 градуса. Самое холодное 30 декабря выдалось в 1978 году, минус 38, а самое тёплое — в 1994 году, плюс 6, напоминает «Яндекс».

