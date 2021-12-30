Последний холодный день года в Петербурге не обойдётся без снега. А 31 декабря возможен ледяной дождь

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 декабря будет облачно, временами небольшой снег. Ветер южный умеренный. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться. Температура воздуха днём составит минус 6–8 градусов.
Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, от минус 10 до плюс 1 градуса. Самое холодное 30 декабря выдалось в 1978 году, минус 38, а самое тёплое — в 1994 году, плюс 6, напоминает «Яндекс».
31 декабря СЗ УГМС обещает умеренный мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололёд. Температура за сутки повысится с минус 8 ночью до 0 днём. 1 января к снегу добавится порывистый ветер, в течение суток будет минус 1–3 градуса.
Потепление грядёт во всей европейской части России, предсказывает центр «Фобос». В последние дни было холодно из-за антициклона, возникшего в начале недели. И в условиях ясной погоды усилилось выхолаживание приземного слоя атмосферы. «Но в самом конце года ситуация поменяется. Уже накануне с запада начали пробиваться облачные поля атлантического циклона. К новому году облака захватят уже почти весь регион и уплотнятся. <...> В Санкт-Петербурге весь сегодняшний день будет идти снег, температура в течение суток составит -6...-8 градусов. А основное потепление придёт завтра. Утром, когда воздух прогреется до 0, местами не исключены слабые ледяные дожди. А уже в середине пятницы на берега Невы даже придёт полноценная оттепель — до +1 градуса», — отмечает «Фобос».