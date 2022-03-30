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В Смольном объяснили пылевые бури. Зима была экстремально снежной

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Председатель комитета по благоустройству Петербурга Василий Пониделко рассказал, что прошедшей зимой в городе использовалось больше песка, чем обычно. На вопрос «Фонтанки» о пылевых бурях он ответил 30 марта на пресс-конференции ТАСС о работе служб по очистке города после зимы.

«Естественно. Количество осадков, которое выпало, было больше. Необходимо было проводить мероприятия противогололедные для того, чтобы избежать скользкости. Конечно же, и противогололедных мероприятий проводилось больше», — сказал глава комблага.

О наличии проблемы высказался и вице-губернатор города Анатолий Повелий. По его словам, Петербург уже начали убирать от песка, но проводить работы «по-взрослому» пока мешают минусовые температуры по ночам.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о жалобах петербуржцев на плохую уборку. В том числе жителей беспокоит работа тракторов с сухой щеткой, которые так «чистят тротуары», что окрестности накрывает пыле-грязевое облако.

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Комментарии (7)

Мирт
То зима снежная, то осень дождливая.... А ещё лето жаркое! Каждый сезон как в первый раз. Вот такой город непредвиденных погодных аномалий!
Tattiana
Горы снега видела, песка и соли - не видела практически нигде. Если кто и убирал город, так это солнышко.
Alex000
Всерьёз снежная зима, помнится, была в 2010 или 2011.
В этот раз вообще мелочь и ни о чём. И уж точно не "стремальные зимы"
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