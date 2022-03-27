«Не помню такого грязного города»: петербуржцы делятся кадрами плохой уборки

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«Фонтанка» перед выходными аккуратно попросила читателей рассказать о том, как они оценивают качество уборки улиц. В ответ нас завалили фото и видео. Как показал опрос в Telegram, в котором приняли участие почти 12 тысяч человек, большинство недовольны чистотой улиц.

Наталья прислали видео с автомойки у «Перекрёстка» на Кушелевке. На кадрах, снятых 24 марта, пространство вокруг купальни для автомобилей покрыто серым ледяным наростом.



Дарья прислала видео с угла улиц Восстания и Жуковского — бумажки, окурки, маски распределены по всему тротуару и парковочной зоне.



Светлана прислала фото грязной мусорной площадки, на которой даже контейнеры стоять не хотят.



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«Это не просто место для мусора — это мусорка вдоль дороги по улице Пулковская, 8 и Космонавтов. Шлейф мусора тянется по всей дороге. Так как мусорку установили на пешеходной дорожке, вдоль дороги, то чтобы пропустить проезжающую машину, надо зайти внутрь мусорки к бакам. Мусор разносится по всему кварталу с «человейниками». Я не помню такого грязного города», — написала Светлана.

Та же проблема — Большой Сампсониевский, 108.



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Анастасия прислала фото с улицы Парфеновской в Адмиралтейском районе. «Одна большая помойка», — кратко подписала она. Снимок сделан 23 марта.



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Ангелина поделилась фото из Выборгского района. Грязные обочины, сломанные ветки на газоне.



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Анна показала, во что к 20 марта превратился ёлочный базар на 2-м Муринском у площади Мужества. Снег сошёл, а мусор остался.



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Евгения поделилась качеством уборки на 8-й линии В.О. Из соседних дворов привезли ледяные глыбы и сложили под окнами домов 55–57. На втором плане пакеты с листьями.



«Да-да, ещё осенними. Они успешно перезимовали», — отметила Евгения.



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Ольга показала, во что превратился двор на проспекте Культуры к 24 марта: песочно-ледяные барханы, картонки и бумажки.



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Алика прислала фото раскатанных газонов на проспекте Металлистов, 82. «Качество уборки оставляет желать лучшего», — резюмировала она.



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Александр показал фото улицы Маршала Захарова. Все газоны завалены грязными глыбами льда.



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Нина показала, как тающие сугробы превращаются в мусорные свалки на Ленинском проспекте, 51.



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«Мусор, грязный снег и новогодняя ёлка. Такой арт-объект можно увидеть в поселке Детскосельском Пушкинского района», — написал Тимур.



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Елена показала сугробы высотой с небольшой дом, которые к 26 марта остались на пересечении проспектов Тореза и Институтского.



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«Адмиралтейский район, переулок Макаренко. Больше месяца не убирают улицу. Коммунальные службы на просьбы жителей не реагируют. Зато развесили флаги России на балконах, не спросив жильцов», — негодует Алексей.

