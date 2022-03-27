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«Не помню такого грязного города»: петербуржцы делятся кадрами плохой уборки

Почерневшие сугробы высотой с дом, раскатанные в грязь газоны, заваленные мусором контейнерные площадки и пылевые бури. «Фонтанка» показывает весенний Петербург глазами читателей.

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«Фонтанка» перед выходными аккуратно попросила читателей рассказать о том, как они оценивают качество уборки улиц. В ответ нас завалили фото и видео. Как показал опрос в Telegram, в котором приняли участие почти 12 тысяч человек, большинство недовольны чистотой улиц.

Наталья прислали видео с автомойки у «Перекрёстка» на Кушелевке. На кадрах, снятых 24 марта, пространство вокруг купальни для автомобилей покрыто серым ледяным наростом.

Дарья прислала видео с угла улиц Восстания и Жуковского — бумажки, окурки, маски распределены по всему тротуару и парковочной зоне.

Светлана прислала фото грязной мусорной площадки, на которой даже контейнеры стоять не хотят.

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«Это не просто место для мусора — это мусорка вдоль дороги по улице Пулковская, 8 и Космонавтов. Шлейф мусора тянется по всей дороге. Так как мусорку установили на пешеходной дорожке, вдоль дороги, то чтобы пропустить проезжающую машину, надо зайти внутрь мусорки к бакам. Мусор разносится по всему кварталу с «человейниками». Я не помню такого грязного города», — написала Светлана.

Та же проблема — Большой Сампсониевский, 108.

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Анастасия прислала фото с улицы Парфеновской в Адмиралтейском районе. «Одна большая помойка», — кратко подписала она. Снимок сделан 23 марта.

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Ангелина поделилась фото из Выборгского района. Грязные обочины, сломанные ветки на газоне.

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Анна показала, во что к 20 марта превратился ёлочный базар на 2-м Муринском у площади Мужества. Снег сошёл, а мусор остался.

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Евгения поделилась качеством уборки на 8-й линии В.О. Из соседних дворов привезли ледяные глыбы и сложили под окнами домов 55–57. На втором плане пакеты с листьями.

«Да-да, ещё осенними. Они успешно перезимовали», — отметила Евгения.

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Ольга показала, во что превратился двор на проспекте Культуры к 24 марта: песочно-ледяные барханы, картонки и бумажки.

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Алика прислала фото раскатанных газонов на проспекте Металлистов, 82. «Качество уборки оставляет желать лучшего», — резюмировала она.

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Александр показал фото улицы Маршала Захарова. Все газоны завалены грязными глыбами льда.

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Нина показала, как тающие сугробы превращаются в мусорные свалки на Ленинском проспекте, 51.

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«Мусор, грязный снег и новогодняя ёлка. Такой арт-объект можно увидеть в поселке Детскосельском Пушкинского района», — написал Тимур.

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Елена показала сугробы высотой с небольшой дом, которые к 26 марта остались на пересечении проспектов Тореза и Институтского.

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«Адмиралтейский район, переулок Макаренко. Больше месяца не убирают улицу. Коммунальные службы на просьбы жителей не реагируют. Зато развесили флаги России на балконах, не спросив жильцов», — негодует Алексей.

Петербуржцы без фото рассказывают про тракторы с сухой щеткой, которые так «чистят тротуары», что окрестности накрывает пыле-грязевое облако.

«Гулял сегодня с сыном по городу. Давненько не видел такой засранной Северной столицы. Грязь, остатки снега, разлагающееся собачье говно. Что же делается в остальной России?» — удивляется читатель Илья.

«Фонтанка» и сама недавно наблюдала за такой весенней уборкой в исполнении Смольного. Маски пока явно стоит держать наготове даже на улице.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (32)

tochilshik
да ладно,это когда наш город был чистым?пол века живу,всегда грязь непролазная.а исторический центр серый и пыльный.уборочная техника в полном составе только на акциях протеста.
Антител
Может проведём военную спецоперацию по уборке города. Каждому гвардейцу по лопате или метле и вперёд. Будет больше пользы для города, чем мутузить народ.
263867771
виноват будет Зеленский, вот увидите
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