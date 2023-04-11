Синоптики ожидают над Петербургом облачность, но без существенных осадков

В Санкт-Петербурге во вторник, 11 апреля, будет тепло и облачно.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге днем 11 апреля ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный, слабый. Температура воздуха, ночью опускающаяся до 0–2 градусов, днем составит плюс 14–16.

Как считает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, сегодня на погоду в Петербурге будет влиять малоактивный фронтальный раздел. «Перемещаться он будет по периферии обширного антициклона, и на фоне повышенного атмосферного давления его влияние на метеорологические условия ограничится лишь в натекании облачности», — написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.