    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -2

    0 м/с, штиль

    766мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd81.74eur89.17

    Синоптики ожидают над Петербургом облачность, но без существенных осадков

    702
    обсудить

    В Санкт-Петербурге во вторник, 11 апреля, будет тепло и облачно.

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге днем 11 апреля ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный, слабый. Температура воздуха, ночью опускающаяся до 0–2 градусов, днем составит плюс 14–16.

    Как считает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, сегодня на погоду в Петербурге будет влиять малоактивный фронтальный раздел. «Перемещаться он будет по периферии обширного антициклона, и на фоне повышенного атмосферного давления его влияние на метеорологические условия ограничится лишь в натекании облачности», — написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    По его прогнозу, во вторник в городе будет облачно с прояснениями и без существенных осадков.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Михаил ЛеусПогода
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close