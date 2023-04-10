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    Доцента СПбГУ заподозрили в работе на телефонных мошенников. Преподаватель сам обманулся и хотел вернуть деньги

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    Полиция разбирается с дополнительным заработком преподавателя СПбГУ. Доцента Восточного факультета заподозрили в сотрудничестве с телефонными мошенниками.

    Как сообщается на сайте СПбГУ, на период расследования уголовного дела отстранен один из преподавателей. «Должностные лица СПбГУ оказывают сотрудникам правоохранительных органов необходимое содействие. По имеющимся к настоящему моменту сведениям возбуждение уголовного дела не связано с работой данного лица в Санкт-Петербургском государственном университете», — отмечается в сообщении. Имя и должность сотрудника не уточняется.

    По данным «Фонтанки», речь идёт о доценте с Восточного факультета. Мужчину задержали в Пушкине 7 апреля в рамках уголовного дела о телефонном мошенничестве. В полицию обратился 67-летний житель Васильевского острова, который после разговоров со «службой безопасности банка» встретился с незнакомцем на Университетской набережной и передал ему 4,1 млн рублей.

    По данным следствия, наличные мог забрать доцент СПбГУ. Ранее он сам попался на удочку мошенников и расстался с хорошей суммой, после чего эти же люди предложили ему подзаработать: нужно приходить в назначенное время по назначенному адресу и забирать деньги. По предварительным данным, полицией установлено четыре эпизода с участием доцента. Себе он забирал, как считает следствие, по 30 тысяч рублей, а остальную сумму передавал другому человеку. Преподавателю избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

    Подозреваемый сотрудник СПбГУ является ветераном боевых действий в Афганистане, у него большой педагогический стаж, он автор более 60 научных работ.

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