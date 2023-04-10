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    Российский шахматист Ян Непомнящий обыграл китайца Дина Лижэня и вышел вперед в матче за титул чемпиона мира

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    Победой россиянина Яна Непомнящего завершился второй матч турнира за титул чемпиона мира против представителя Китая Дина Лижэня. Соревнования проходят в Астане (Казахстан).

    Непомнящий во второй партии играл чёрными фигурами. Перехватить инициативу россиянину удалось в середине. Из-за этого Дин Лижэнь допустил ошибку и начать обороняться. Китайский спортсмен сдался после 29-го хода.

    Для Яна Непомнящего эта победа стала первой в матчах за титул чемпиона мира. Напомним, что это вторая попытка Яна стать чемпионом мира. В 2021 году он проиграл Магнусу Карлсену со счетом 3,5–7,5.

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