Петербургского Карлсона сняли с крыши дома в центре города, но разговор не вышел

Мужчину на крыше дома заметили жители улицы Черняховского. Разговаривать с ними он не стал, поэтому вызвали полицию.
Сообщение о странном незнакомце на пятиэтажке поступило в чрезвычайные службы сегодня около полудня, стало известно «Фонтанке» 10 апреля. Мужчина сидел, а потом бродил по крыше на руках.
С высоты его сняли — не дай бог что. Но разговор не вышел. Предположительно, мужчина находился в измененном состоянии разума.
По предварительной информации, у мужчины изъяли нож.
Личность Карлсона установлена - он оказался 30-летним уроженцем Иркутской области.