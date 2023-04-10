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    Петербургского Карлсона сняли с крыши дома в центре города, но разговор не вышел

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    Мужчину на крыше дома заметили жители улицы Черняховского. Разговаривать с ними он не стал, поэтому вызвали полицию.

    Сообщение о странном незнакомце на пятиэтажке поступило в чрезвычайные службы сегодня около полудня, стало известно «Фонтанке» 10 апреля. Мужчина сидел, а потом бродил по крыше на руках.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    С высоты его сняли — не дай бог что. Но разговор не вышел. Предположительно, мужчина находился в измененном состоянии разума.

    По предварительной информации, у мужчины изъяли нож.

    Личность Карлсона установлена - он оказался 30-летним уроженцем Иркутской области.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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