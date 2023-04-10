Петербургского Карлсона сняли с крыши дома в центре города, но разговор не вышел

Мужчину на крыше дома заметили жители улицы Черняховского. Разговаривать с ними он не стал, поэтому вызвали полицию.



Сообщение о странном незнакомце на пятиэтажке поступило в чрезвычайные службы сегодня около полудня, стало известно «Фонтанке» 10 апреля. Мужчина сидел, а потом бродил по крыше на руках.