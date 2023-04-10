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    «Кто этот человек, мы уже выяснили». Глава Северной Осетии обратился в прокуратуру из-за издевательств над мобилизованными

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    Глава Северной Осетии Сергей Меняйло обратился в военную прокуратуру из-за издевательств над мобилизованными со стороны командира одного из батальонов. Об этом 10 апреля он рассказал в своем Telegram-канале.

    По словам Меняйло, этот батальон выполняет задачи на Херсонском направлении, в нем служат 46 мобилизованных из Северной Осетии. Издевательства, отметил глава республики, недопустимы даже в условиях, когда необходима строжайшая дисциплина.

    «Кто этот человек, мы уже выяснили. В военную прокуратуру СВО и военную прокуратуру Южного военного округа обратились <...> Держу ситуацию на контроле. И еще раз хочу повторить: мы своих не бросаем!», — говорится в посте главы Северной Осетии Сергея Меняйло.

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    МобилизованныеСеверная ОсетияСергей Меняйло
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