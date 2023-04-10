Кто больше. Синоптики обещают Петербургу до 16 градусов тепла

Синоптики расходятся в данных о сегодняшней температуре. Но ясно одно — весна идёт полным ходом.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 апреля в Петербурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1 — плюс 1 градуса, днем составит плюс 12–14, на побережье Финского залива местами плюс 8–10 гр.
«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием западной периферии очередного барического максимума. Он сохранит в регионе преимущественно солнечную и сухую, антициклональную погоду, и продолжит процессы постепенного повышения температуры», — сообщает центр «ФОБОС».
Он обещает Петербургу ещё больше, чем СЗ УГМС, — до плюс 15, а Ленобласти — 11–16 градусов. При этом атмосферное давление будет слабо падать и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.
Во вторник воздух прогреется ещё на один-два градуса. В среду тоже тепло, но местами возможен небольшой дождь.