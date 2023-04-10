    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, вос

    771мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd82.4eur90.29

    Кто больше. Синоптики обещают Петербургу до 16 градусов тепла

    8768
    3 комментария
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    ПоделитьсяПоделиться

    Синоптики расходятся в данных о сегодняшней температуре. Но ясно одно — весна идёт полным ходом.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 апреля в Петербурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1 — плюс 1 градуса, днем составит плюс 12–14, на побережье Финского залива местами плюс 8–10 гр.

    «Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием западной периферии очередного барического максимума. Он сохранит в регионе преимущественно солнечную и сухую, антициклональную погоду, и продолжит процессы постепенного повышения температуры», — сообщает центр «ФОБОС».

    Он обещает Петербургу ещё больше, чем СЗ УГМС, — до плюс 15, а Ленобласти — 11–16 градусов. При этом атмосферное давление будет слабо падать и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

    Во вторник воздух прогреется ещё на один-два градуса. В среду тоже тепло, но местами возможен небольшой дождь.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода веснойПогода в ПетербургеПрогноз погодыВесна
    ЛАЙК8
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close