Справится даже пятиклассник: попробуйте решить эти 10 математических задач без калькулятора

Говорят, что с этими задачками могут справиться даже школьники. Мы не проводили опросов, но уверены, что вам не потребуется заканчивать математический факультет, чтобы решить эти примеры. Конечно, нужно быть очень внимательным и положиться на свою логику, но в целом это не должно составить большого труда. Все условия указаны на картинках, а вам остается лишь найти правильный ответ.

