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    Справится даже пятиклассник: попробуйте решить эти 10 математических задач без калькулятора

    Нужно быть очень внимательным, чтобы разобраться в этих примерах

    1658
    2 комментария
    Совсем не обязательно быть великим математиком, чтобы решить наши задачки
    Совсем не обязательно быть великим математиком, чтобы решить наши задачкиСкриншот: кадр из фильма «Игры разума», реж. Рон Ховард, Universal Pictures, DreamWorks Pictures, Imagine Entertainment, 2001
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    Говорят, что с этими задачками могут справиться даже школьники. Мы не проводили опросов, но уверены, что вам не потребуется заканчивать математический факультет, чтобы решить эти примеры. Конечно, нужно быть очень внимательным и положиться на свою логику, но в целом это не должно составить большого труда. Все условия указаны на картинках, а вам остается лишь найти правильный ответ.

    Начинаем с примера попроще. Здесь даже много чисел! Каков ответ?

    Начинаем с примера попроще. Здесь даже много чисел! Каков ответ?

    Теперь в дело вступают звери и птицы. Сможете справиться с этой задачкой?

    Теперь в дело вступают звери и птицы. Сможете справиться с этой задачкой?

    Ужин из овощей... А может, лучше математический пример с более разнообразными продуктами?

    Ужин из овощей... А может, лучше математический пример с более разнообразными продуктами?

    После ужина можно и перекусить фруктами-ягодами, да не просто так, а решая непростой пример. Сколько получится в ответе?

    После ужина можно и перекусить фруктами-ягодами, да не просто так, а решая непростой пример. Сколько получится в ответе?

    Небольшое путешествие по горам. Как думаете, какое число получится в итоге?

    Небольшое путешествие по горам. Как думаете, какое число получится в итоге?

    Мы снова в мире животных. Справитесь с очередным примером?

    Мы снова в мире животных. Справитесь с очередным примером?

    Переходим на более сложный уровень и изучим растения под солнцем вместе с собакой. Как думаете, каков итог этого примера?

    Переходим на более сложный уровень и изучим растения под солнцем вместе с собакой. Как думаете, каков итог этого примера?

    Еще сильнее усложняем задачу: теперь у нас есть не только умножение, но и деление. Справитесь?

    Еще сильнее усложняем задачу: теперь у нас есть не только умножение, но и деление. Справитесь?

    А вот вам пляжная задачка! Но если вы думаете, что здесь всё будет легко, как на отдыхе, то сильно ошибаетесь. Или нет? Что получится в этом примере?

    А вот вам пляжная задачка! Но если вы думаете, что здесь всё будет легко, как на отдыхе, то сильно ошибаетесь. Или нет? Что получится в этом примере?

    Задачка со звездочкой для любителей музыки. Чему равен барабан?

    Задачка со звездочкой для любителей музыки. Чему равен барабан?
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    Справится даже пятиклассник: попробуйте решить эти 10 математических задач без калькулятора

    Что ж, похоже, математические задачки явно не для вас.

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    Справится даже пятиклассник: попробуйте решить эти 10 математических задач без калькулятора

    Возможно, если бы под рукой оказался калькулятор, получилось бы чуть лучше! Но и так хорошо.

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    Справится даже пятиклассник: попробуйте решить эти 10 математических задач без калькулятора

    Неплохой результат! Даже несмотря на то, что вам дались не все примеры.

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    Справится даже пятиклассник: попробуйте решить эти 10 математических задач без калькулятора

    Совсем немного не хватило до идеального результата, но вы постарались на славу!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Справится даже пятиклассник: попробуйте решить эти 10 математических задач без калькулятора

    Безупречный результат! Кажется, вы бы справились и с двадцатью такими задачами!

    Поделитесь результатом

    Совсем не обязательно быть великим математиком, чтобы решить наши задачки
    Совсем не обязательно быть великим математиком, чтобы решить наши задачкиСкриншот: кадр из фильма «Игры разума», реж. Рон Ховард, Universal Pictures, DreamWorks Pictures, Imagine Entertainment, 2001

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    Комментарии 2

    Гость10 Апр 2023 в 19:50
    доллар по 120. ваш ответ?
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