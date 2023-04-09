В Сибири 10-летний ребёнок у школы отбивался от мужчины с ножом. Следствие видит несостоявшееся убийство

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ждёт от подчинённых из Новосибирска доклад о расследовании нападения на школьника. Мальчик защищался от взрослого с ножом палкой.



Как сообщил региональный Следком 9 апреля, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. Личность подозреваемого, который два дня назад с ножом набросился на 10-летнего ребёнка на территории школы в Октябрьском районе, пока не установлена.

«Довести умысел на убийство до конца ему не удалось вследствие того, что мальчик оказал активное сопротивление», — говорится в релизе ведомства.