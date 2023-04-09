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    В Сибири 10-летний ребёнок у школы отбивался от мужчины с ножом. Следствие видит несостоявшееся убийство

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    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ждёт от подчинённых из Новосибирска доклад о расследовании нападения на школьника. Мальчик защищался от взрослого с ножом палкой.

    Как сообщил региональный Следком 9 апреля, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. Личность подозреваемого, который два дня назад с ножом набросился на 10-летнего ребёнка на территории школы в Октябрьском районе, пока не установлена.

    «Довести умысел на убийство до конца ему не удалось вследствие того, что мальчик оказал активное сопротивление», — говорится в релизе ведомства.

    Подробности случившегося рассказывает NGS.RU. По словам родителей, около полудня пятницы неизвестный в зелёной куртке и шапке в цвет хватал за руки и ронял на землю сына на футбольном поле. Мужчина оседлал упавшего, замахнулся ножом и получил в ответ палкой по лицу. Мальчику удалось вырваться и убежать. В полиции уточнили, что в тот день за медицинской помощью школьник не обращался.

    Бастрыкин поручил доложить о том, как продвигается расследование дела, сообщили в Следственном комитете России.

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