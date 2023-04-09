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    «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом»

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    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 22 тура чемпионата РПЛ против «Локомотива», который проходил 9 апреля в Москве. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 2:1.

    Петербуржцы пропустили первые. На 26-й минуте мяч в ворота Михаила Кержакова забил полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. Петербуржцы сравняли на 40-й после точного удара Вендела. Победный гол забил Матео Кассьерра на 77 минуте.

    «Зенит» упрочил свое лидерство в чемпионате. Теперь на счету петербуржцев 54 очка после 22 туров — это на десять меньше, чем у идущего вторым «Ростова».

    Следующий матч «Зенит» проведет 16 апреля как раз против «Ростова». Встреча пройдет в Ростове-на-Дону.

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