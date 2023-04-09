Forbes: Москва вошла в тройку городов мира с самыми богатыми миллиардерами

Москва вошла в топ-10 мировых городов с самыми богатыми миллиардерами, который представил Forbes 9 апреля. За год столица по их числу поднялась с седьмого на шестое место, отмечает издание, несмотря на санкции и боевые действия. По совокупному состоянию московские миллиардеры заняли третье место.



Из опубликованного рейтинга следует, что в Москве проживает 61 миллиардер, общее состояние которых составляет 307 миллиардов долларов, что на 92 миллиарда долларов больше, чем в 2022 году. По этому показателю столицу опережают Нью-Йорк, где совокупный капитал миллиардеров составляет почти 617 миллиардов долларов, и Париж с 409 миллиардами долларов.