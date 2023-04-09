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    Forbes: Москва вошла в тройку городов мира с самыми богатыми миллиардерами

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    Москва вошла в топ-10 мировых городов с самыми богатыми миллиардерами, который представил Forbes 9 апреля. За год столица по их числу поднялась с седьмого на шестое место, отмечает издание, несмотря на санкции и боевые действия. По совокупному состоянию московские миллиардеры заняли третье место.

    Из опубликованного рейтинга следует, что в Москве проживает 61 миллиардер, общее состояние которых составляет 307 миллиардов долларов, что на 92 миллиарда долларов больше, чем в 2022 году. По этому показателю столицу опережают Нью-Йорк, где совокупный капитал миллиардеров составляет почти 617 миллиардов долларов, и Париж с 409 миллиардами долларов.

    Самым богатым миллиардером журнал называет главу «Интерроса» Владимира Потанина с состоянием в 23,7 миллиарда долларов.

    Лидирует в рейтинге городов Нью-Йорк, где насчитали 101 миллиардера с общим состоянием в 616,8 миллиарда долларов. Вторую строчку занимает Гонконг, где проживают 70 миллиардеров, общее состояние которых 286,8 миллиарда долларов. Третье место у Пекина (68 человек, общее состояние — 247,2 миллиарда долларов). Далее следует Шанхай (65 миллиардеров, общее состояние которых 181,9 миллиарда долларов). Замыкает пятерку Лондон, где живут 63 миллиардера с общим состоянием 294,9 миллиарда долларов.

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