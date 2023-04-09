В Гамбурге из-за крупного пожара эвакуировали 140 человек. Токсичное облако расползлось по городу

В Гамбурге из-за облака токсичного дыма от крупного пожара на складах в квартале Ротенбургсорт эвакуировали около 140 человек. Об этом 9 апреля пишет Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) и городскую полицию.
Как сообщал журнал Spiegel, ранним утром загорелась стоянка для грузовиков, откуда огонь перекинулся на склады. Что именно там хранится, пока неизвестно. По предварительным данным, которые приводила радиостанция NDR, речь идет об утечке сероводорода.
Жителей попросили закрыть окна и двери и отключить системы кондиционирования и вентиляции, поскольку токсичное облако распространяется по городу.
Представитель пожарной службы заявил агентству DPA, что центр Гамбурга «полностью затемнен».
Железнодорожный оператор Deutsche Bahn сообщил, что из-за пожара остановлено движение поездов между Гамбургом и Бюхеном.