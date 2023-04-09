Как правильно измерять давление: проверьте, делаете ли вы две главные ошибки

Врачи считают, что тонометры с манжетой на пульсе не всегда показывают точные данные, но общую картину всё же отражают Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





С измерением давления, пожалуй, рано или поздно сталкивается каждый. И очень важно делать это правильно — из-за ошибок при измерении прибор может показать неверное значение и человек не примет таблетку, когда она была нужна. Или, наоборот, примет, когда нужна не была. Вместе с врачами сегодня разбираемся, как правильно измерять давление и какие ошибки часто допускают люди.

При измерении давления важно принять правильную позу Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Ошибка № 1 Самая распространенная — измерять давление на бегу, где-то между делами и событиями. А напряжение — как физическое, так и психоэмоциональное — влияет на показатели.

— Я всегда своим пациентам говорю так: утром проснулись, осознали, где вы, может, сходили в туалет, умылись, вернулись, посидели, только потом надели манжету тонометра, — объясняет кардиолог Наталья Гуляева. — Если вы только пришли с работы, эмоционально поговорили по телефону, выкурили сигарету, подождите хотя бы полчаса, посидите в комфортной обстановке.



Кардиолог Мехман Мамедов называет меньшую цифру, но подчеркивает — это минимум. Хотя бы 10 минут нужно находиться в состоянии покоя перед измерением давления, больше — лучше.

— Если человек какую-то тяжесть поднял и сразу измерил давление — это не будет его обычным состоянием, — говорит кардиолог Мехман Мамедов. — Если человек понервничал и после этого мерит давление — оно, как правило, выше, потому что идет спазм сосудов, нагрузка на сердце увеличивается, и пульс, и давление могут повыситься. Должен быть покой не меньше десяти минут.



Ошибка № 2 Это неправильное положение тела при измерении давления. Для самых точных измерений необходимо удобно сесть, надеть манжету на левую руку чуть выше сгиба локтя — на одном уровне с сердцем.

— Манжеты, которые надеваются на пульс, менее показательны, — говорит Наталья Гуляева. — Если мы хотим получить точные данные, лучше выбирать те, что на плечо, — либо механические, либо электронные. Надеваем манжету так, чтобы она не передавливала руку сильно, боль это вызывать не должно. Рука располагается на уровне сердца, в идеальном варианте можно положить на стол, если это удобно. Но если это как-то совсем неудобно — можно руку опустить. Если у человека гипертонический криз — тонометр покажет его независимо от того, как расположена рука. Но если человек сел неудобно, куда-то руку загибает и выкручивает, давление будет ложноповышенным.



Гуляева рекомендует не измерять давления по пять раз, высчитывая среднее значение, — по словам доктора, некоторые пациенты так делают. Достаточно одного, в случае сомнения — двух измерений.

Кому нужно регулярно измерять давление Врачи говорят, что для каждого пациента рекомендуемая частота измерения давления будет индивидуальной. Имеет смысл обсудить с доктором это на приеме. Он расскажет, насколько часто нужно измерять давление именно вам, и при необходимости отправит к кардиологу.

— Регулярно контролировать давление должны те люди, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, — говорит доктор Гуляева. — Это прежде всего те пациенты, которым доктор установил диагноз «гипертоническая болезнь» или «ишемическая болезнь». Также это пациенты со стенокардией, нарушениями ритма сердца, такими как мерцательная аритмия, тахикардия и брадикардия, перенесенным инфарктом миокарда, перенесенными операциями на сердце.

При ряде других заболеваний, которые официально не относятся к сердечным, например сахарный диабет, пациенты также должны следить за уровнем своего давления, потому что они в группе риска сердечных болезней. Бывает, что в начале болезни у них нет проблем с давлением, а через какое-то время они могут появиться. Обязательно контролировать давление должны курильщики, пациенты с легочными заболеваниями, потому что у них также часто встречаются кардиологические болезни.

Обязательно измерять давление людям, у которых есть какие-либо жалобы, вне зависимости от того, есть ли при этом перечисленные болезни. Чувствовали себя хорошо, но вдруг появилась головная боль, головокружение или одышка — лучше измерить давление.

