«Веломаршал, отвези меня, родной!» Волонтеры помогут безопасно проехать по трассе ЗСД Феста и вернуться домой

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Фестиваль ЗСД Фонтанка Фест это не только веселый праздник. Для многих это будет настоящий спортивный вызов и серьезная физическая нагрузка. А также событие, требующее от участников собранности и ответственности. Мало того что предстоит преодолеть 15 километров по сложной скоростной трассе с несколькими затяжными подъемами и спусками. Кому-то потом придется и домой добираться на велосипеде, иной раз через весь город.



Чтобы участники чувствовали себя увереннее, организаторы предусмотрели участие в фестивале веломаршалов. Это наши добровольные помощники, опытные велосипедисты, которые сопроводят желающих по трассе ЗСД, а потом помогут добраться в разные концы города. В этом году участие веломаршалов предусмотрено только в вечернем велозаезде.



Разобраться в том, какие подводные камни могут ждать на трассе ЗСД и по дороге домой, мы сможем с помощью веломаршала движения Пин-Микс Антона Према. Он бессменный участник всех заездов ЗСД Феста. И его советы помогут многим избежать неприятностей.

— Антон, какова роль веломаршалов на трассе?

— В этом году мы будем вести колонну, задавать темп, обеспечивать участникам максимальный комфорт проката. И конечно, будем помогать людям, если у них возникнут какие-то трудности на трассе. На финише фестиваля, на набережной Екатерингофки, мы будем собирать группы, а потом поможем желающим добраться максимально безопасно в разные районы города.

— А как участники смогут вас найти на финише?

— На каждом веломаршале будут желтые майки с соответствующей надписью. А также с названием района города, в который он потом поедет. У меня, например, будет на велосипеде флаг Невского района. В нашей группе «ВКонтакте» мы оставим точные координаты, как нас найти на финише, будут там и наши мобильные телефоны.



— Сколько таких помощников ожидается на фестивале? В какие районы города они потом поедут?

— Группа еще формируется. Нас будет порядка 13 человек. Точно будет развозка в Невский, Приморский районы, на Васильевский остров, в район проспекта Ветеранов, в район парка Сосновка.

— А в стартовый городок с вами можно добраться? Многие ведь там оставят свои машины.

— Если будет такой запрос, то группа, которая поедет в Приморский район, включит в свой маршрут и Богатырский проспект.

— Что вы посоветуете участникам фестиваля, чтобы оградить себя от неприятностей во время велопарада?



— Есть несколько простых рекомендаций. Проверьте перед поездкой техническое состояние своих байков, подтяните гайки, подкачайте колеса, проверьте наличие насоса и велоаптечки. Запаситесь водой. На трассе сразу включите передний фонарик и габаритные огни. Причем я это советую сделать не только участникам вечернего заезда. Днем это тоже не помешает. Возьмите с собой дождевик. Даже если небо голубое и дождя не предвидится, он защитит вас от ветра на открытой и продуваемой трассе. Не отвлекайтесь на телефон. Аккуратно маневрируйте, ведите себя предсказуемо. Если перед вами возникло столкновение велосипедистов, громко предупредите окружающих словами «Осторожно, завал». Главное, помните: ЗСД Фест это не гонка, это фестиваль, где все едут с комфортной скоростью и получают удовольствие от велопрогулки.



— В этом году веломаршалы будут только на вечернем велопараде. Какие рекомендации можно дать тем, кто поедет домой на велосипеде самостоятельно, кто не сможет воспользоваться вашей поддержкой?

— В первую очередь, подготовьте заранее обратный маршрут. И не просто посмотрите его на карте, постарайтесь подробнее изучить каждый поворот, каждый нюанс. Выбирайте более простые, не изломанные маршруты. Такие, где меньше всего левых поворотов. Старайтесь держать комфортную скорость, соблюдайте ПДД. Обязательно включайте фонари и габаритные огни, даже если едете днем. Используйте больше светоотражательных элементов.



— У нас в заезде «Семейный» участвуют подростки от 14 лет. Что должны знать взрослые, чтобы обеспечить безопасность детей?

