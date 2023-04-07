СМИ: В Восточной Финляндии после вступления в НАТО ждут туристов

Международные туристы, в первую очередь из США, возвращаются в Восточную Финляндию после того, как страна вступила в НАТО, потому что они перестали видеть угрозу, пишут финские СМИ.



Так, сообщают 7 апреля журналисты, на стоянке апарт-отеля Salpalinjan hovi в Лаппеенранте вновь появились автомобили. Год назад немногочисленные туристы, что успели приехать после пандемии, исчезли из восточных регионов Финляндии, «поскольку близость к России вызывала у них беспокойство».



В Лаппеенранте верят, как пишут в местных СМИ, что клиенты наконец вернутся и будут чувствовать себя в большей безопасности. Сейчас они уже получают заказы, например, от американских велотуристов.

