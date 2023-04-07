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    СМИ: В Восточной Финляндии после вступления в НАТО ждут туристов

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    Международные туристы, в первую очередь из США, возвращаются в Восточную Финляндию после того, как страна вступила в НАТО, потому что они перестали видеть угрозу, пишут финские СМИ.

    Так, сообщают 7 апреля журналисты, на стоянке апарт-отеля Salpalinjan hovi в Лаппеенранте вновь появились автомобили. Год назад немногочисленные туристы, что успели приехать после пандемии, исчезли из восточных регионов Финляндии, «поскольку близость к России вызывала у них беспокойство».

    В Лаппеенранте верят, как пишут в местных СМИ, что клиенты наконец вернутся и будут чувствовать себя в большей безопасности. Сейчас они уже получают заказы, например, от американских велотуристов.

    Традиционно путешествующим в Восточную Финляндию российским туристам, в том числе жителям Петербурга и Ленобласти, въезд открыт только для срочного транзита за пределы Шенгена. В остальных случаях проезд закрыт.

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