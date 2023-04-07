Кричал и размахивал руками. В центре Москвы мужчина с пистолетом пытался проникнуть в здание Минобороны

У КПП здания Минобороны в Москве задержали мужчину с пистолетом. Он был в измененном состоянии разума.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, охрана остановила неизвестного, который громко кричал, размахивал руками и пытался пройти в здание на Фрунзенской набережной. В качестве «аргумента» мужчина пытался предъявить пистолет,



Его оперативно задержали и доставили в полицию. Выяснилось, что пистолет пневматический. Пока ждали специализированную психиатрическую скорую на него оформили протокол о «мелком хулиганстве».

