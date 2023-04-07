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    Кричал и размахивал руками. В центре Москвы мужчина с пистолетом пытался проникнуть в здание Минобороны

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    У КПП здания Минобороны в Москве задержали мужчину с пистолетом. Он был в измененном состоянии разума.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, охрана остановила неизвестного, который громко кричал, размахивал руками и пытался пройти в здание на Фрунзенской набережной. В качестве «аргумента» мужчина пытался предъявить пистолет,

    Его оперативно задержали и доставили в полицию. Выяснилось, что пистолет пневматический. Пока ждали специализированную психиатрическую скорую на него оформили протокол о «мелком хулиганстве».

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    МинобороныПистолетНеадекватный мужчина
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