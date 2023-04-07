Суд снял обеспечительные меры с имущества Степаненко и Петросяна

Московский городской суд продолжает бракоразводный процесс артистов Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Как сообщает
«По итогам раздела имущества между Петросяном и Степаненко в Мосгорсуде происходит снятие обеспечительных мер с него», — сказал собеседник агентства.
Арест на имущество был наложен в рамках бракоразводного процесса, поэтому автоматически обеспечительные меры не снимаются.
16 ноября 2018 года Хамовнический суд Москвы расторг брак Степаненко и Петросяна и поделил имущество поровну. Степаненко обжаловала решение. Она требовала оставить ей книги, которые на аукционах могут стоить миллионы рублей, весь антиквариат, культурные ценности, но отказалась от одной из дорогих квартир, где создавался музей Петросяна. Апелляционная инстанция Мосгорсуда год назад окончательно разделила спорное имущество. Ни одна из сторон не раскрыла нажитое состояние. Дело по разделу имущества слушалось в закрытом режиме.