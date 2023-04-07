Суд снял обеспечительные меры с имущества Степаненко и Петросяна

Московский городской суд продолжает бракоразводный процесс артистов Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Как сообщает 7 апреля ТАСС, он снял практически все обеспечительные меры на совместно нажитое имущество, которое артисты смогли поделить. Это решение было принято на последнем заседании по делу 6 апреля.



«По итогам раздела имущества между Петросяном и Степаненко в Мосгорсуде происходит снятие обеспечительных мер с него», — сказал собеседник агентства.



Арест на имущество был наложен в рамках бракоразводного процесса, поэтому автоматически обеспечительные меры не снимаются.

