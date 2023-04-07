Александр Емельяненко устроил переполох в Кольцово и фотосессию с полицией

Рейс из Екатеринбурга в Москву пришлось задержать из-за боксера Александра Емельяненко. Об этом 6 апреля сообщает портал Е1.
По словам блогера Анны Даниловой, спортсмен был пьян и помочился по пути от зала ожидания к автобусу. Пассажиры вызвали транспортную полицию, но сотрудники, вместо того, чтобы снять нетрезвую знаменитость с рейса, начали фотографироваться.
«Пришли сотрудники полиции, вывели его из автобуса. Началась какая-то милая беседа, они проверили документы и начали с ним фотографироваться, а после фотосессии отпустили, — добавила Анна. — Я в шоке: боксер нахулиганил, а полиция с ним фоткается. В 19:00 должны были вылететь, но задержали нас. 20 минут стояли в автобусе, мерзли».
Впрочем, как отметила Анна, в самолете Емельяненко вел себя прилично. А в транспортной полиции объяснили, почему не стали его трогать. По их словам, боксер ничего не нарушил. «Информация о некорректных действиях сотрудников ЛО МВД России в аэропорту Кольцово не соответствует действительности», — добавили в пресс-службе.