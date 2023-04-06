СКА поехал на матч с ЦСКА на «Сапсане», ни разу не забил и вновь проигрывает в серии

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Серия финала Западной конференции КХЛ между СКА и ЦСКА переехала в Москву, но характер противостояния не изменился. Петербуржцы впервые в нынешнем плей-офф проиграли всухую и вновь оказались в роли догоняющих.

Интрига противостояния в финале Западной конференции закрутилась. После двух матчей счет был равный 1–1. ЦСКА выиграл первый матч (2:3), но во второй встрече петербуржцы смогли отыграться 2:1. На следующие два матча серия переехала из Петербурга в Москву.



Петербургские две игры прошли в максимально напряженной и равной борьбе. Команды бились и боролись. Главным фактором стала игра перед воротами. Почти все голы забивались с «пятака» после подставлений или добиваний. В отличие от той же серии с «Торпедо» количество красивых комбинаций и атак сходу свелось почти к минимуму. Оба армейских коллектива стараются играть максимально надежно в обороне, хотя у ЦСКА это получается пока чуть лучше.



«Система нашего соперника — ждать нашей ошибки. Будем работать над тем, чтобы не ошибаться и забивать больше голов. У нас есть свои резервы. Перегруппировались, все сегодня молодцы, каждый внес вклад в победу. Сегодня всё сработало, но надо улучшать реализацию, можем больше забивать», — говорил главный тренер Роман Ротенберг.



СКА приехал на игру в Москве на «Сапсане».

«Сейчас важно сохранить все силы и быть на земле. Меньше рисковать. Слышал такую историю: японские туристы прилетели за восемь часов, а потом в пробке стояли 10. Нужно всё учитывать. Не бывает мелочей. Слава богу, всё хорошо. В двух матчах первыми пропускаем, как этого избежать? Это как шахматы на льду. Нам нужно искать резервы, улучшать всё. Всегда хорошо добавляем по ходу игры. Важно хорошее начало, будем к этому стремиться», — заявил Ротенберг перед третьим матчем, но общую ситуацию изменить не удалось.



ЦСКА сразу забрал стартовый отрезок, ведя по броскам к пятой минуте 4–0. На 9-й минуте СКА не воспользовался выходом два на одного. Эмиль Галимов отдал отличную передачу на Валентина Зыкова, но вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн успел переместиться и отбить шайбу.

В конце первого периода СКА заработал первое удаление в игре: на скамейку штрафников за подножку присел Захар Бардаков. Но ЦСКА почти ничего не сумел создать.



Второй период начался с обоюдного удаления: Игоря Ожиганова у СКА удалили за толчок клюшкой, а Сергея Плотникова у ЦСКА — за симуляцию или, как выразился арбитр, за «приукрашивание». Из-за этого игра продолжилась в формате «4 на 4» и именно в этот момент москвичи забили первую шайбу. Идеальным кистевым броском отличился Константин Окулов.



На 35 минуте первую возможность сыграть в большинстве получил СКА: вновь удалился Плотников, на этот раз за подножку. Но реализовать численное преимущество у армейцев с Невы не получилось. Зато удалось это сделать ЦСКА спустя четыре минуты. Судьи отправили в штрафной бокс хоккеиста СКА Дмитрия Яшкина за толчок на борт. Через минуту Владислав Каменев забил в ворота своей бывшей команды вторую шайбу.



На старте третьего периода вратарь СКА Дмитрий Николаев, защищая ворота, сел на шпагат и в этот момент клюшкой между ног ему тыкнул Матвей Гуськов. Клюшка аж выгнулась, вопрос стоял об удалении до конца игры, но судьи после просмотра видеоповтора не увидели нарушения.



Петербуржцам надо было срочно спасать матч, но вместо этого Бардаков вновь получил удаление. ЦСКА на исходе двух минут штрафного времени забил третий гол после точного броска Максима Соркина и окончательно убил интригу. За четыре минуты до конца матча СКА снял вратаря, но ничего толкового команде Романа Ротенберга создать не удалось. Столичные армейцы лишь забили четвертый: прицельным броском по пустым воротам отличился Фредрик Классон. Итог 4:0 в пользу ЦСКА в матче и 2–1 — в серии. Четвертая игра пройдет 8 апреля в Москве.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

