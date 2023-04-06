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    Петербуржец вручную передвинул самолет Superjet 100

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    7 комментариев

    Петербургский спортсмен, который специализируется на силовом экстриме, Денис Вовк, совершил рекордную буксировку самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» на расстояние 10 метров за 43 секунды. Событие проходило на территории аэропорта Сочи 6 апреля.

    автор: YouTube-канал Интернет газета Сочи

    Вес самолета с минимальным остатком топлива составлял 32,1 тонны. Достижение является мировым рекордом в весовой категории до 90 килограммов и абсолютным рекордом России, зарегистрированным президентом Федерации силового экстрима Василием Грищенко.

    Ранее Денис Вовк уже установил мировой рекорд, отбуксировав Airbus A-319 «Спортолет» весом 40,57 тонны на расстояние 4 метра 32 сантиметра за 52 секунды, а также выполнил упражнение «арм-овер-арм», сдвинув самолет на 1 метр 90 сантиметров вместе с Артемом Тарасовым. Общий вес спортсменов в этом случае не превышал 200 килограммов, что позволило установить мировой рекорд в данной категории.

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    Комментарии 7

    t_andrei06 Апр 2023 в 18:15
    Кстати. Вот если ты занимался штангой, можешь сравниваться с спортсменами штангистами. А когда тебе говорят, что кто то самолет потянул и он чемпион по самолетам...
    В Пулково ехать просить самолет потолкать? Хорошо хоть не космический корабль. Да и мне рохля с 2,5 тоннами цемента ногу переехала и ничего не сломала. Я тоже чемпион?
    +0−0
    t_andrei06 Апр 2023 в 18:10
    Так он наверняка и кушает за троих и тестостерона колит за троих. А мозг один.
    +1−0
    Заливщик голосовых планок06 Апр 2023 в 17:47
    Ну вот и тягачи импортозаместили!
    +3−0
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