Петербуржец вручную передвинул самолет Superjet 100

Петербургский спортсмен, который специализируется на силовом экстриме, Денис Вовк, совершил рекордную буксировку самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» на расстояние 10 метров за 43 секунды. Событие проходило на территории аэропорта Сочи 6 апреля.
автор: YouTube-канал Интернет газета Сочи
Вес самолета с минимальным остатком топлива составлял 32,1 тонны. Достижение является мировым рекордом в весовой категории до 90 килограммов и абсолютным рекордом России, зарегистрированным президентом Федерации силового экстрима Василием Грищенко.
Ранее Денис Вовк уже установил мировой рекорд, отбуксировав Airbus A-319 «Спортолет» весом 40,57 тонны на расстояние 4 метра 32 сантиметра за 52 секунды, а также выполнил упражнение «арм-овер-арм», сдвинув самолет на 1 метр 90 сантиметров вместе с Артемом Тарасовым. Общий вес спортсменов в этом случае не превышал 200 килограммов, что позволило установить мировой рекорд в данной категории.