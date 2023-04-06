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    ЗСДфест

    На фестивале ЗСД Фонтанка Фест больше 5 тысяч участников. Вечерний велопарад — лидер по популярности

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    С первыми апрельскими днями выросла активность желающих участвовать в празднике любителей велоспорта — ЗСД Фонтанка Фест. Напомним, он пройдет по трассе центрального участка Западного скоростного диаметра 3 июня. На фестиваль зарегистрировалось уже более 5 тысяч человек. Среди них представители десятков городов и поселков со всей России. Будет на фестивале много спортивных команд ведущих петербургский компаний.

    Больше всего участников зарегистрировалось на велопарад, который называется «Засвети ЗСД». Организаторы предупреждают желающих принять участие именно в вечернем велозаезде: в свободной продаже остались последние 400 слотов. Так что, если вы настроены исключительно на велопрокат по ЗСД на закате солнца, вам стоит поторопиться с принятием решения.

    Впрочем, поводов для ажиотажа нет. В этом году на фестивале организовано три велозаезда. Помимо вечернего велопарада (стартует в 20 часов) есть еще велозаезд «Семейный» (он начнется в 16:00) и «Наш оранжевый» (старт в 18:00). Все они проходят по одному маршруту — от фестивального городка около въезда на ЗСД на Богатырском проспекте и далее на юг города, до съезда с ЗСД по набережной реки Екатерингофки.

    Напоминаем, узнать больше о фестивале можно на официальном сайте мероприятия, здесь же можно на него зарегистрироваться.

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    Комментарии 1

    Slava_Rossii206 Апр 2023 в 16:24
    Коронавирусные ограничения уже отменили?
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