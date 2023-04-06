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    Сахалинского браконьера задержали в центре Петербурга

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    11 комментариев

    26-летнего гражданина Таджикистана задержали на улице Красного Текстильщика, куда он пришел за оформлением миграционных документов. Выяснилось, что его ищут шесть лет за незаконную ловлю рыбы на Сахалине.

    В отдел полиции мигранта увезли накануне около 10:10, стало известно «Фонтанке» 6 апреля. По версии следствия, в мае 2016 года вместе с товарищем он ловил рыбу в районе поселка Красноярское в Сахалинской области. На миграционном пути нереста они поймали почти шесть сотен особей дальневосточной мойвы. Ущерб для государства составил около 12 тыс. рублей.

    Инициатора розыска о поимке обвиняемого уведомили.

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    Комментарии 11

    Инкогнито202106 Апр 2023 в 11:41
    преступление века
    +0−0
    tigr06 Апр 2023 в 11:40
    тоннами воруют красную икру и ничего а за какую-то мойву искали шесть лет .дурдом короче.
    +0−0
    BorisN06 Апр 2023 в 11:31
    Вот так, и регистрируйся о полной
    +0−0
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