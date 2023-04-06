Сахалинского браконьера задержали в центре Петербурга

26-летнего гражданина Таджикистана задержали на улице Красного Текстильщика, куда он пришел за оформлением миграционных документов. Выяснилось, что его ищут шесть лет за незаконную ловлю рыбы на Сахалине.



В отдел полиции мигранта увезли накануне около 10:10, стало известно «Фонтанке» 6 апреля. По версии следствия, в мае 2016 года вместе с товарищем он ловил рыбу в районе поселка Красноярское в Сахалинской области. На миграционном пути нереста они поймали почти шесть сотен особей дальневосточной мойвы. Ущерб для государства составил около 12 тыс. рублей.

